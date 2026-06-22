Estados Unidos - O pênalti perdido por Lionel Messi contra a Áustria, nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo, repercutiu nas redes sociais. Internautas brincaram com a cobrança desperdiçada pelo camisa 10 argentino e fizeram memes com a situação.
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O lance aconteceu aos sete minutos da primeira etapa, após dois jogadores austríacos darem carrinho em Lautaro Martínez dentro da área. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou a penalidade. Na cobrança, Messi chutou para fora e desperdiçou a chance de abrir o placar para a Argentina.
O gol, além de deixar a seleção argentina muito próxima da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, também faria com que Messi se tornasse o maior artilheiro da história dos Mundiais, superando Miroslav Klose, que soma 16 gols.
Não foi a primeira vez que Lionel Messi perdeu um pênalti em Copas do Mundo. Em 2018, ele desperdiçou uma cobrança no empate por 1 a 1 contra a Islândia, na fase de grupos. No Mundial seguinte, o craque falhou contra a Polônia. Todos os jogos foram pela fase de grupos.
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