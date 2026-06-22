Messi comemorou gol contra Paredes - Divulgação / AFA

Messi comemorou gol contra ParedesDivulgação / AFA

Publicado 22/06/2026 16:18

Estados Unidos - Maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 18 gols, Lionel Messi, de 38 anos, destacou o feito obtido na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria. O atacante já tem cinco gols na atual edição do Mundial e é o grande artilheiro do torneio.

"Está espetacular, tive o pênalti que poderia ter feito, mas talvez não tivesse feito os outros gols. Fico feliz pelo resultado, pelo trabalho da equipe e ainda temos muito pela frente", afirmou.

Lionel Messi destacou a importância do resultado, que selou a classificação da Argentina para a segunda fase da competição.

"Estou muito feliz, pela vitória, foi importantíssima, dura e trabalhada e nos dar tranquilidade. A Copa do Mundo é muito igual, muito difícil, estamos felizes por estarmos classificado. É importante aproveitar esse momento com os companheiros", disse.

Na liderança do Grupo J com seis pontos, a Argentina irá encarar a Jordânia, no seu último jogo da fase preliminar no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília), em Dallas. No mesmo dia e horário, a Áustria joga contra a Argélia. O confronto irá acontecer em Kansas City.