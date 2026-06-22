Messi anotou o seu 17º gol em Copas - AFP

Messi anotou o seu 17º gol em CopasAFP

Publicado 22/06/2026 14:40 | Atualizado 23/06/2026 02:41

Estados Unidos - Um dos maiores ídolos da história do futebol, Lionel Messi, de 38 anos, voltou a fazer história nesta segunda-feira (21). Com dois gols marcados contra a Áustria, o camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo de forma isolada. O craque tem 18 gols.

HISTÓRICO! O gol que tornou Lionel Messi o maior artilheiro (isolado) da história das Copas, com 17.



Argentina 1x0 Áustria.



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Com os dois gols marcados, Messi também assumiu a artilharia da atual edição da Copa do Mundo de forma isolada. Ele balançou as redes em cinco oportunidades nos Estados Unidos.



O craque argentino fez sua estreia em Copas do Mundo em 2006. No atual Mundial, ele se tornou ao lado de Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, os primeiros atletas a disputarem seis edições do principal torneio do planeta.

Lionel Messi fez um em 2006, passou em branco na Copa seguinte. Em 2014, o camisa 10 anotou quatro gols e na Copa de 2018 deixou sua marca uma única vez. Craque e campeão em 2022, o argentino marcou em sete oportunidades.

Confira o ranking dos maiores artilheiros das Copas:

Lionel Messi - 18 gols

Kylian Mbappé e Miroslav Klose - 16 gols

Ronaldo Fenômeno - 15 gols

Gerd Müller - 14 gols