Messi anotou o seu 17º gol em CopasAFP

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Estados Unidos - Um dos maiores ídolos da história do futebol, Lionel Messi, de 38 anos, voltou a fazer história nesta segunda-feira (21). Com dois gols marcados contra a Áustria, o camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo de forma isolada. O craque tem 18 gols.
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Com os dois gols marcados, Messi também assumiu a artilharia da atual edição da Copa do Mundo de forma isolada. Ele balançou as redes em cinco oportunidades nos Estados Unidos.
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O craque argentino fez sua estreia em Copas do Mundo em 2006. No atual Mundial, ele se tornou ao lado de Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, os primeiros atletas a disputarem seis edições do principal torneio do planeta.
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Lionel Messi fez um em 2006, passou em branco na Copa seguinte. Em 2014, o camisa 10 anotou quatro gols e na Copa de 2018 deixou sua marca uma única vez. Craque e campeão em 2022, o argentino marcou em sete oportunidades.
Confira o ranking dos maiores artilheiros das Copas:
Lionel Messi - 18 gols
Kylian Mbappé e Miroslav Klose - 16 gols
Ronaldo Fenômeno - 15 gols
Gerd Müller - 14 gols