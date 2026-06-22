Lance de Vasco x Fluminense - Marina Garcia/Fluminense

Lance de Vasco x FluminenseMarina Garcia/Fluminense

Publicado 22/06/2026 20:07

de agosto. Os dois jogos acontecerão no Maracanã. Rio - A CBF divulgou, nesta segunda-feira (22), a tabela detalha das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Fluminense Vasco vão se enfrentar nos dias 1º (sábado) e 5 (quarta). Os dois jogos acontecerão

Estes são os dois únicos representantes do Rio na Copa do Brasil de 2026. Botafogo e Flamengo foram eliminados na quinta fase da competição.

Além de Vasco x Fluminense, as oitavas de final contam com os seguintes confrontos: Atlético-MG x Juventude; Santos x Remo; Palmeiras x Fortaleza; Mirassol x Grêmio; Chapecoense x Cruzeiro; Internacional x Corinthians; Athletico-PR x Vitória.

Veja a tabela

JOGOS DE IDA

SÁBADO (01/08)

Vasco x Fluminense, às 17h30, no Maracanã

Atlético-MG x Juventude, às 19h30, na Arena MRV

Santos x Remo, às 21h, na Vila Belmiro

DOMINGO (02/08)

Palmeiras x Fortaleza, às 16h, no Nubank Parque

Mirassol x Grêmio, às 18h, no Maião

Chapecoense x Cruzeiro, às 18h30, na Arena Condá

Internacional x Corinthians, às 19h30, no Beira-Rio

SEGUNDA-FEIRA (03/08)

Athletico-PR x Vitória, às 21h, na Arena da Baixada

JOGOS DA VOLTA

TERÇA-FEIRA (04/08)

Juventude x Atlético-MG, às 19h30, no Alfredo Jaconi

Remo x Santos, às 21h30, no Mangueirão

QUARTA-FEIRA (05/08)

Cruzeiro x Chapecoense, às 19h, no Mineirão

Grêmio x Mirassol, às 19h30, na Arena do Grêmio

Fluminense x Vasco, às 21h30, no Maracanã

Fortaleza x Palmeiras, às 21h30, na Arena Castelão

QUINTA-FEIRA (06/08)

Corinthians x Internacional, às 20h, na Neo Química Arena

Vitória x Athletico-PR, às 20h, no Barradão