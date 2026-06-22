Lance de Vasco x FluminenseMarina Garcia/Fluminense
Veja datas, horários e locais dos jogos entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil
CBF divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da competição
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Partida foi paralisada no intervalo
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