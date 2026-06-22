Lance de Vasco x FluminenseMarina Garcia/Fluminense

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Rio - A CBF divulgou, nesta segunda-feira (22), a tabela detalha das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Fluminense e Vasco vão se enfrentar nos dias 1º (sábado) e 5 (quarta) de agosto. Os dois jogos acontecerão no Maracanã.
Estes são os dois únicos representantes do Rio na Copa do Brasil de 2026. Botafogo e Flamengo foram eliminados na quinta fase da competição.
Além de Vasco x Fluminense, as oitavas de final contam com os seguintes confrontos: Atlético-MG x Juventude; Santos x Remo; Palmeiras x Fortaleza; Mirassol x Grêmio; Chapecoense x Cruzeiro; Internacional x Corinthians; Athletico-PR x Vitória.

Veja a tabela

JOGOS DE IDA
SÁBADO (01/08)
Vasco x Fluminense, às 17h30, no Maracanã
Atlético-MG x Juventude, às 19h30, na Arena MRV
Santos x Remo, às 21h, na Vila Belmiro
DOMINGO (02/08)
Palmeiras x Fortaleza, às 16h, no Nubank Parque
Mirassol x Grêmio, às 18h, no Maião
Chapecoense x Cruzeiro, às 18h30, na Arena Condá
Internacional x Corinthians, às 19h30, no Beira-Rio
SEGUNDA-FEIRA (03/08)
Athletico-PR x Vitória, às 21h, na Arena da Baixada
JOGOS DA VOLTA
TERÇA-FEIRA (04/08)
Juventude x Atlético-MG, às 19h30, no Alfredo Jaconi
Remo x Santos, às 21h30, no Mangueirão
QUARTA-FEIRA (05/08)
Cruzeiro x Chapecoense, às 19h, no Mineirão
Grêmio x Mirassol, às 19h30, na Arena do Grêmio
Fluminense x Vasco, às 21h30, no Maracanã
Fortaleza x Palmeiras, às 21h30, na Arena Castelão
QUINTA-FEIRA (06/08)
Corinthians x Internacional, às 20h, na Neo Química Arena
Vitória x Athletico-PR, às 20h, no Barradão