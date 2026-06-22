John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

John Textor é o dono da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/06/2026 18:30 | Atualizado 22/06/2026 18:31

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro devolveu os direitos políticos de John Textor na SAF do Botafogo. Em decisão nesta segunda-feira (22), o desembargador Luiz Eduardo Canabarro suspendeu as ações que afastaram o empresário americano do comando da SAF do Glorioso.

A ação corre em segredo de Justiça. Na decisão, o desembargador também determinou o restabelecimento imediato de Textor aos órgãos deliberativos do qual foi afastado na SAF Botafogo, segundo o "ge". Além disso, foram suspensas as restrições aos direitos políticos do americano.



Por outro lado, o associativo vê a decisão como conflitante com a decisão do STJ, que definiu o Tribunal Arbitral como competente para julgar a disputa na SAF do Botafogo no fim de maio. A defesa de Textor, no entanto, alega que não há conflito.

John Textor foi afastado do comando da SAF Botafogo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no fim de abril. Desde então, houve diversos embates sobre o controle da SAF. Recentemente, o Alvinegro assinou um acordo com a GDA Luma, credora do clube, para um futura venda.