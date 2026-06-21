Goleiro Neto durante treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Segundo informações do 'ge', qualquer avanço por uma rescisão amigável depende da definição envolvendo a GDA Luma. O grupo tem um acordo vinculante para assumir o controle da SAF alvinegra, mas ainda não está à frente da gestão.
A diretoria, inclusive, chegou a abrir negociações com o Cerro Porteño, do Paraguai. A transferência poderia facilitar o retorno de Gatito Fernández a General Severiano, porém as tratativas não avançaram por questões financeiras.
Anunciado em 2025 para substituir John, Neto jamais se consolidou como titular absoluto e conviveu com frequentes contestações. Além do rendimento em campo, pesam contra ele o alto salário, as luvas ainda parceladas e a proximidade com o empresário Kia Joorabchian, "parceiro" de John Textor.
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