Nelson Palacio em campo pelo Zürich - Divulgação / Zürich

Nelson Palacio em campo pelo ZürichDivulgação / Zürich

Publicado 22/06/2026 13:20

Rio - O Botafogo conta com o desejo do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, para avançar na contratação do volante Nelson Palacio, de 25 anos. De acordo com o jornalista Mattey Casey, do "KSL Sports", as conversas têm evoluído positivamente.

O desejo do clube carioca é de um empréstimo de uma temporada, com opção de compra. Ele foi revelado pelo Atlético Nacional e chegou ao Real Salt Lake em julho de 2023 por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,5 milhões à época).

Na última temporada, o jogador atuou pelo Zürich, da Suíça, por empréstimo, com 34 jogos (32 como titular), uma assistência e nenhum gol anotado.

A questão do transfer ban também é um complicador. Como o Botafogo ainda não conseguiu derrubar as punições, torna-se uma incógnita para os jogadores saber se poderão ser registrados para jogar, o que afeta para que eles aceitem as propostas.