Jogadores do Botafogo trabalharam na academia na reapresentação do elenco - Divulgação/Botafogo

Jogadores do Botafogo trabalharam na academia na reapresentação do elencoDivulgação/Botafogo

Publicado 22/06/2026 11:13

Os jogadores do Botafogo se apresentaram nesta segunda-feira (22), após 22 dias de férias por causa da Copa do Mundo. Agora, o elenco terá praticamente um mês de treinos para se preparar para o restante da temporada.



Os jogadores passaram por bateria de exames e fizeram trabalhos físicos leves na academia. A ausência ficou por conta de Danilo, que está com a seleção brasileira. Pela programação, o Glorioso treinará por nove dias no CT Espaço Lonier, nesta primeira fase da intertemporada.



no dia 30, a delegação do Botafogo embarca para a Rússia, onde disputará o torneio internacional Brothers Cup de 2026. Serão dois jogos amistosos: em 4 de julho contra o CSKA Moscou, na VEB Arena e, no dia 10, contra o Dínamo de Moscou, na VTB Arena.

Já, onde disputará o torneio internacional Brothers Cup de 2026. Serão dois jogos amistosos: em, na VEB Arena e,, na VTB Arena.

Após esses dois confrontos na Rússia, a delegação alvinegra retorna ao Rio em 12 de julho. Seriam nove dias de treinos até o primeiro jogo depois da Copa do Mundo, o confronto contra o Santos, que seria no dia 22 pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser antecipado pela CBF, que ainda confirmará data e horário.



O Botafogo na temporada de 2026



Com 22 pontos, o time de Franclim Carvalho retornará ao Brasileirão na 12ª colocação, com a expectativa de poder brigar por vaga na Libertadores. Eliminado da Copa do Brasil, o Glorioso tem uma chance de título na temporada com a Copa Sul-Americana, onde está nas oitavas de final e enfrentará Lanús (ARG) ou Cienciano (PER).