Treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/06/2026 20:40

Rio - A CBF definiu data, horário e local do jogo atrasado entre Botafogo e Vitória, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão se enfrentar no dia 23 de julho (quinta-feira), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos.

A maior parte dos jogos da quarta rodada do Brasileirão de 2026 aconteceu na semana do dia 25 de fevereiro. Entretanto, a partida entre as duas equipes precisou ser adiada porque o Botafogo tinha compromisso na fase preliminar da Libertadores, diante do Nacional Potosí.

Atualmente, o Glorioso soma 22 pontos e ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória tem a mesma pontuação e aparece logo atrás, em 13º.

Após um período de férias, jogadores do Botafogo se reapresentaram no CT na segunda-feira (22) . No dia 30, a delegação embarca para a Rússia, onde fará parte da intertemporada e disputará o torneio internacional Brothers Cup de 2026.

O Glorioso fará dois jogos amistosos: em 4 de julho, contra o CSKA Moscou, na VEB Arena; e no dia 10, contra o Dínamo de Moscou, na VTB Arena.