Treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
CBF define data, horário e local do jogo atrasado entre Botafogo e Vitória
Partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro
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De saída, Neto não deve viajar com Botafogo para torneio na Rússia
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