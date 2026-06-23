Treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

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Rio - A CBF definiu data, horário e local do jogo atrasado entre Botafogo e Vitória, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vão se enfrentar no dia 23 de julho (quinta-feira), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos.
A maior parte dos jogos da quarta rodada do Brasileirão de 2026 aconteceu na semana do dia 25 de fevereiro. Entretanto, a partida entre as duas equipes precisou ser adiada porque o Botafogo tinha compromisso na fase preliminar da Libertadores, diante do Nacional Potosí.
Atualmente, o Glorioso soma 22 pontos e ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória tem a mesma pontuação e aparece logo atrás, em 13º.
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Após um período de férias, jogadores do Botafogo se reapresentaram no CT na segunda-feira (22). No dia 30, a delegação embarca para a Rússia, onde fará parte da intertemporada e disputará o torneio internacional Brothers Cup de 2026.
O Glorioso fará dois jogos amistosos: em 4 de julho, contra o CSKA Moscou, na VEB Arena; e no dia 10, contra o Dínamo de Moscou, na VTB Arena.