Goleiro Neto durante treinamento do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Goleiro Neto durante treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/06/2026 19:20

Rio - O goleiro Neto, de 36 anos, que pode deixar o Botafogo, não deverá viajar com o clube carioca para a Rússia, onde o Alvinegro irá disputar a Brothers Cup, torneio amistoso. As informações foram dadas pelo "Canal do TF".

O Botafogo deve levar os goleiros Raul, Léo Linck e Cleber Lucas, jovem do sub-20 que treina com os profissionais. O Alvinegro está no mercado em busca de mais um reforço para a posição.

No próximo dia 30, a delegação do Botafogo embarca para a Rússia, onde disputará o torneio internacional Brothers Cup de 2026. Serão dois jogos amistosos: em 4 de julho contra o CSKA Moscou, na VEB Arena e, no dia 10, contra o Dínamo de Moscou, na VTB Arena.

Após esses dois confrontos na Rússia, a delegação alvinegra retorna ao Rio em 12 de julho. Seriam nove dias de treinos até o primeiro jogo depois da Copa do Mundo, o confronto contra o Santos, que seria no dia 22 pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser antecipado pela CBF, que ainda confirmará data e horário.

Anunciado em 2025 para substituir John, Neto jamais se consolidou como titular absoluto e conviveu com frequentes contestações. Além do rendimento em campo, pesam contra ele o alto salário, as luvas ainda parceladas e a proximidade com o empresário Kia Joorabchian, "parceiro" de John Textor.

Com passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes como Barcelona, Neto recebeu sondagens de clubes da Itália, Catar, China, Inglaterra e Paraguai.