Rodrigo Castillo é atacante do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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Rio - O atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, foi a contratação mais cara da história do Fluminense e vem passando por oscilações no começo da sua passagem. O centroavante afirmou que Germán Cano, ídolo tricolor, vem sendo fundamental no seu período de adaptação.
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"Ele me recebeu da melhor maneira possível. Somos argentinos e de Lanús, onde ele jogou. Foi o primeiro a me receber (no Fluminense). Me ajudou, passou contatos para (encontrar) a casa onde estou vivendo, me ajudou a me mudar", contou em entrevista ao portal "GE".
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Cano vive seus últimos momentos no Fluminense, tem passado por problemas físicos, mas tem sido fundamental no auxílio a Castillo.
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"Sim, sem dúvidas (ele tem sido muito importante). Me ajudou muito na adaptação. Diz que o que eu precisar, para eu escrever que ele me ajuda. Me passa contato de um lado, de outro. É uma grande pessoa", concluiu.