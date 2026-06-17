Davi Melo ao lado do pai, Felipe Melo: poucas chances nos profissionais do Fluminense - Marina Garcia/FFC

Davi Melo ao lado do pai, Felipe Melo: poucas chances nos profissionais do FluminenseMarina Garcia/FFC

Publicado 17/06/2026 14:14

emprestado ao Central Español, do Uruguai.

Fluminense bateu o martelo em relação ao destino de Davi Melo, filho de Felipe Melo. Sem espaço entre os profissionais e tendo estourado a idade para o sub-20, o volante de 20 anos será

O contrato será de um ano, segundo informação do site 'ge, confirmada por O Dia. Ou seja, o jovem retornará ao Tricolor faltando seis meses para o fim de seu vínculo, que recentemente foi estendido até dezembro de 2027.



Davi Melo é um dos muitos jovens da base do Fluminense que não conseguiu espaço para jogar na equipe principal nas últimas duas temporadas. Ele soma apenas uma partida, no início do Campeonato Carioca, com um time basicamente formado por jogadores da base.



Com apenas oito minutos em campo, o volante nem sequer treinava entre os profissionais. A situação já fez o pai, Felipe Melo, criticar o técnico Luis Zubeldía e a diretoria tricolor.

"Eu acho o Zubeldía muito bom treinador, de verdade. Eu não vou aqui criticá-lo só porque, por exemplo, eu tenho um filho lá que não pode nem treinar. Apesar de ser profissional, não pode nem treinar como profissional. São coisas que eles fazem lá. O que eu acho ou deixo de achar não vem ao caso, como pai. Mas não é por causa disso que vou falar mal”, disse Felipe Melo em um vídeo publicado em maio, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar que quase complicou o clube na Libertadores.



Já em participação no SporTV, também em maio, o ex-volante reclamou da forma como os jovens da base são aproveitados. Afinal, têm poucas chances e só entraram em momentos difíceis, já no fim das partidas, com o time pressionado pelo resultado.



"Vai dar oportunidade para a base? Só se for com granada. Bota a granada, tira o pino e aí bota. Só assim para os moleques entrarem. Fora isso, a molecada que subiu não pode nem treinar no profissional", disse.