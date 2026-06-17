Lima deve deixar o América do México - Divulgação / América do México

Lima deve deixar o América do MéxicoDivulgação / América do México

Publicado 17/06/2026 13:30

Rio - O meia Lima, de 29 anos, pode voltar ao Fluminense depois da Copa do Mundo. De acordo com informações do jornalista mexicano Edgar Morales, o América deseja antecipar o fim do empréstimo do brasileiro, que ia até dezembro.

Lima, que foi bastante criticado pelos torcedores no primeiro semestre, ficou de fora da viagem de pré-temporada do América para a Espanha. Com isso, existe a possibilidade do brasileiro retornar ao Tricolor.

Pelo América, do México, o meia entrou em campo em 16 partidas, anotou um gol e deu uma assistência. Ele tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem.

Lima chegou ao Fluminense em 2023 e foi peça importante nos títulos da Libertadores e do Carioca naquele ano. Em 2024, o jogador também teve bons momentos. A partir de 2025, o meia oscilou bastante e acabou sendo negociado no começo deste ano.