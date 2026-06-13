Felipe Melo comentou sobre a negociação de Nino através das redes sociais - Reprodução / Instagram

Felipe Melo comentou sobre a negociação de Nino através das redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2026 11:22

Rio — O ex-jogador e comentarista Felipe Melo revelou informações sobre a negociação envolvendo Nino, do Zenit, e o Fluminense. O ex-defensor afirmou, em publicação nas redes sociais, que o zagueiro não acertou bases salariais com o Tricolor e deve permanecer na Europa, caso saia da equipe russa.

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"É verdade que o Fluminense fez oferta. Sim, é verdade que o Zenit não aceitou a oferta. E não, não é verdade que ele fechou bases salariais com o Fluminense", disse. "É verdade que o Fluminense fez oferta. Sim, é verdade que o Zenit não aceitou a oferta. E não, não é verdade que ele fechou bases salariais com o Fluminense", disse.

"Queria eu que o Nino pudesse retornar ao Fluminense. Seria uma grandíssima contratação. Mas vou repetir: o Nino não fechou bases salariais com nenhum clube. E, se ele sair do Zenit, vai continuar na Europa. Pelo menos por agora. Não sei como será daqui a alguns anos", concluiu.



Após a recusa do Zenit, o clube carioca realizou uma nova oferta e aguarda uma resposta da equipe russa na próxima semana. O Palmeiras, inicialmente um dos concorrentes na negociação, desistiu da contratação por causa dos valores pedidos pela equipe europeia.