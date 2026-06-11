Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da RússiaReprodução / Instagram @ninomotaf
Fluminense fará nova proposta e aguarda resposta por Nino na próxima semana
Zagueiro, de 29 anos, defende o Zenit
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