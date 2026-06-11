Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da Rússia - Reprodução / Instagram @ninomotaf

Ex-Fluminense, Nino defende as cores do Zenit, da RússiaReprodução / Instagram @ninomotaf

Publicado 11/06/2026 18:50

Rio - O Fluminense continua interessado na contratação de Nino, de 29 anos, que defende o Zenit, da Rússia. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor irá enviar uma nova proposta ao clube e aguarda uma resposta na próxima semana.

O clube carioca já tem um acerto com o defensor e fez uma oferta ao Zenit. Os russos fizeram uma contra-proposta cima das possibilidades do Fluminense. Caso o Zenit siga irredutível quanto aos seus termos, a tendência é que o negócio não ocorra.

O Palmeiras se retirou da negociação com o Zenit por conta dos pedidos do clube russo. O Fluminense aguarda a situação, mas tem limites em relação ao valor que poderá gastar na negociação.

Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. Ele foi peça fundamental no título da Libertadores de 2023 e também conquistou dois Campeonatos Cariocas em 2022 e 2023.