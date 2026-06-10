Helinho em campo pelo TolucaDivulgação / Toluca
Fluminense monitora e pode voltar à carga por ex-atacante do Bragantino
Atacante, de 26 anos, atua no futebol mexicano
Fluminense e São Paulo conversam por realização de amistoso de intertemporada
Ideia inicial é que o jogo aconteça no Maracanã
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Jogador, de 26 anos, se destacou no Mundial de Clubes de 2025
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Fluminense tem concorrência europeia por Thiago Silva, que não deve se aposentar
Zagueiro, de 41 anos, está sem clube desde que deixou o Porto
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