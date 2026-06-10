Helinho em campo pelo Toluca - Divulgação / Toluca

Helinho em campo pelo TolucaDivulgação / Toluca

Publicado 10/06/2026 13:30

Rio - Além de reforços para o sistema defensivo, o Fluminense também deseja contratar para o ataque. De acordo com informações do jornalista Gabriel Amaral, o clube carioca monitora a situação de Helinho, de 26 anos, que teve passagem pelo Bragantino e atualmente atua pelo Toluca, do México.

O jogador é um sonho antigo do Fluminense e o Tricolor pode voltar à carga pela contratação de Helinho na atual janela de transferências. As conversas ainda são preliminares.

A investida do Fluminense pelo atacante em a ver com a possível saída de Canobbio. Valorizado e convocado para defender o Uruguai na Copa, o jogador, de 27 anos, interessa ao River Plate e também a clubes europeus.

Na última temporada, Helinho marcou 11 gols e deu nove assistências em 35 partidas pelo Toluca. Além do Bragantino, o atacante também passou pelo São Paulo, clube que o revelou.