Fluminense deseja retorno de Thiago SilvaLucas Merçon / Fluminense
Fluminense tem concorrência europeia por Thiago Silva, que não deve se aposentar
Zagueiro, de 41 anos, está sem clube desde que deixou o Porto
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Fluminense faz contato por retorno de Thiago Silva
Zagueiro, de 41 anos, deixou o Porto e tem futuro incerto
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