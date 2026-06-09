Fluminense deseja retorno de Thiago Silva - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense deseja retorno de Thiago SilvaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/06/2026 13:40

Rio - O Fluminense terá que desbancar uma concorrência europeia para conseguir trazer Thiago Silva, de 41 anos, de volta. De acordo com informações do portal "GE", o zagueiro recebeu propostas de clube do Velho Continente e atualmente a aposentadoria é algo considerado improvável.

A negociação entre o clube carioca e o zagueiro é bem complexa. Não existe nada adiantado e o Fluminense tenta convencer o defensor a viver uma terceira passagem, utilizando a Libertadores como trunfo.

Thiago Silva deixou o Fluminense no fim do ano passado, depois de sua segunda passagem que durou um ano e meio. O veterano voltou ao futebol europeu para ficar perto da sua família, que mora em Londres, atuou seis meses pelo Porto e deixou a equipe.

Além do veterano, o clube das Laranjeiras tenta a contratação de Nino, campeão da Libertadores de 2023, que atua pelo Zenit, da Rússia. O Fluminense tenta chegar a um acordo com o clube.