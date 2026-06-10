Lance do jogo entre Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Lance do jogo entre Fluminense e São Paulo pelo BrasileirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/06/2026 22:10

Rio - Fluminense e São Paulo negociam a realização de um amistoso um amistoso de intertemporada. A Série A do Campeonato Brasileiro passa por uma longa pausa por causa da Copa do Mundo.

A negociação também envolve a Superbet, patrocinadora master de Fluminense e São Paulo. Se confirmado, a ideia inicial é de que o amistoso seja realizado no Maracanã.

Com a pausa para a Copa do Mundo, os jogadores do Fluminense foram liberados na segunda-feira (1º) e vão se reapresentar no dia 23 de junho. O São Paulo também aproveitou a paralisação e deu férias ao time.

Conforme a tabela básica do Brasileirão, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para começar na semana do dia 22 de julho, após a Copa do Mundo, e o adversário do Fluminense é o Red Bull Bragantino. No entanto, o jogo deve ser adiado, já que o Massa Bruta vai disputar o playoff da Sul-Americana.