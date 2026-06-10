Nelson Deossa em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 10/06/2026 18:20

Rio - O Fluminense entrou na briga pela contratação do volante Nelson Deossa, de 26 anos, do Real Betis. De acordo com informações do jornalista Pipe Sierra, do jornal AS Colômbia, o Tricolor deseja a contratação do atleta, que é alvo de River Plate e Flamengo.

O Fluminense prioriza reforços para a defesa, mas também avalia nomes para o meio-campo. Atletas como Martinelli e Facundo Bernal têm sondagens de clubes europeus e podem deixar o Tricolor na janela de transferências do meio do ano.

Nelson Deossa está em baixa na Espanha e segundo a imprensa local a situação tem a ver com questões extracampo. Há rumores de um suposto relacionamento do colombiano com a filha de Joaquín, ídolo histórico e atual conselheiro do clube andaluz. O caso teria contribuído para a perda de espaço do meia por “motivos alheios ao esporte”.

Deossa chegou ao futebol espanhol no ano passado após se destacar pelo Monterrey no Mundial de Clubes. O desempenho levou o Betis a investir cerca de 12 milhões de euros em sua contratação.