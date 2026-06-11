Sebastian Villa é o destaque do Independiente Rivadavia - Andres Larrovere / AFP

Sebastian Villa é o destaque do Independiente RivadaviaAndres Larrovere / AFP

Publicado 11/06/2026 09:13 | Atualizado 11/06/2026 09:37

Rio - O Fluminense encara o Independiente Rivadavia nas oitavas de final da Copa Libertadores em agosto, após a pausa da Copa do Mundo. No entanto, até lá, o clube argentino pode sofrer uma baixa considerável: o atacante Sebastián Villa, um dos destaques da equipe, está recebendo sondagens do Boca Juniors e pode deixar o time no meio do ano.



Em meio aos boatos, o presidente do Rivadavia, Daniel Vila, estabeleceu o preço do atleta. Em entrevista à 'Picado TV', ele destacou que o valor pelo jogador é 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões, na cotação atual).

"Estipulamos esse valor por causa do momento técnico que o jogador está passando, pelo que ele representa para a nossa instituição e por como mudou seu estilo de jogo", destacou o dirigente.



O primeiro jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia será em 11 de agosto, no Maracanã. Já o duelo da volta acontecerá na semana seguinte, em 18 de agosto, na Argentina.