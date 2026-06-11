Rio - O Fluminense encara o Independiente Rivadavia nas oitavas de final da Copa Libertadores em agosto, após a pausa da Copa do Mundo. No entanto, até lá, o clube argentino pode sofrer uma baixa considerável: o atacante Sebastián Villa, um dos destaques da equipe, está recebendo sondagens do Boca Juniors e pode deixar o time no meio do ano.
Em meio aos boatos, o presidente do Rivadavia, Daniel Vila, estabeleceu o preço do atleta. Em entrevista à 'Picado TV', ele destacou que o valor pelo jogador é 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões, na cotação atual).
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