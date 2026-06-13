Fluminense encaminhou a saída de Kelwin para clube da Finlândia - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense encaminhou a saída de Kelwin para clube da FinlândiaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 13/06/2026 20:00

Rio - O Fluminense encaminhou neste sábado (13) a saída do atacante Kelwin para o futebol finlandês. O centroavante, que é o terceiro maior artilheiro do clube na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já se despediu dos companheiros de base e faltam detalhes para o negócio ser concretizado, segundo o "ge".

A última partida de Kelwin pelo Fluminense foi na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-20. Desde então, o centroavante não vinha sendo relacionados para os últimos jogos. Sem espaço no profissional e quase sem idade para jogar na base, o Tricolor decidiu negociá-lo.

Kelwin chegou a estrear no profissional em 2025, durante a partida contra o GV San Jose, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Fluminense entrou em campo com time recheado de reservas e jovens da base. O centroavante, no entanto, não conseguiu se firmar no profissional.

Na base, Kelwin participou de três edições da Copinha pelo Fluminense. Ao todo, o jovem marcou sete gols e se tornou o terceiro maior artilheiro do Tricolor das Laranjeiras na competição. O jovem, de 20 anos, tem contrato até o final de 2027.