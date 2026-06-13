Fluminense encaminhou a saída de Kelwin para clube da FinlândiaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense encaminha saída de jovem da base para clube da Finlândia
Atacante é o terceiro maior artilheiro do Tricolor na história da Copinha
Fluminense encaminha saída de jovem da base para clube da Finlândia
Atacante é o terceiro maior artilheiro do Tricolor na história da Copinha
Felipe Melo diz que Nino deve permanecer na Europa caso saia do Zenit
Ex-jogador e comentarista disse que zagueiro não fechou base salarial com nenhum clube
Fluminense quer contratar jovem que disputará Mundial Sub-17
Volante Andrey é um dos destaques da equipe sub-17 do Tricolor, mas pertence ao Nova Iguaçu
Fluminense fará nova proposta e aguarda resposta por Nino na próxima semana
Zagueiro, de 29 anos, defende o Zenit
Rival do Fluminense na Libertadores estabelece preço para vender destaque do time
Independiente Rivadavia pode perder Sebastián Villa até o confronto contra o Tricolor, no meio de agosto
Fluminense e São Paulo conversam por realização de amistoso de intertemporada
Ideia inicial é que o jogo aconteça no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.