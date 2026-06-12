Andrey está emprestado ao Fluminense desde julho de 2025 - Leonardo Brasil / Fluminense

Andrey está emprestado ao Fluminense desde julho de 2025Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 12/06/2026 12:39

um dos três jogadores de Xerém convocados recentemente para amistosos da seleção brasileira da categoria e tem boas chances de estar no Mundial que será disputado no fim do ano, no Catar.

Fluminense trabalha para acertar a compra de Andrey, destaque da equipe sub-17 e que está emprestado pelo Nova Iguaçu. O jovem volante ée tem boas chances de estar no Mundial que será disputado no fim do ano, no Catar.

Andrey tem contrato com o Tricolor somente até o fim deste mês, mas permanecerá até pelo menos janeiro de 2027. Segundo informação do site 'ge', confirmada por O DIA, há uma cláusula no acordo entre os clubes de extensão.



Desta maneira, a diretoria do Fluminense tem mais tempo para negociar a compra junto ao Nova Iguaçu e acertar um novo contrato com Andrey. O volante é visto com grande potencial para o futuro.



Por isso, o objetivo é garantir a permanência antes que outro clube entre na jogada e o contrate aproveitando esse período de fim de contrato de empréstimo. Ainda mais se o jovem disputar e se destacar o Mundial Sub-17, que acontece entre 19 de novembro e 13 de dezembro.