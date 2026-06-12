Andrey está emprestado ao Fluminense desde julho de 2025Leonardo Brasil / Fluminense
Fluminense quer contratar jovem que disputará Mundial Sub-17
Volante Andrey é um dos destaques da equipe sub-17 do Tricolor, mas pertence ao Nova Iguaçu
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