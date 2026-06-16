Rio - O Fluminense mandou uma mensagem para Canobbio por meio do 'X' nesta terça-feira (16). Após estrear na Copa do Mundo de 2026, o uruguaio fez um agradecimento ao Tricolor, que posteriormente compartilhou o vídeo da entrevista e escreveu: "Orgulho de você".
"Agradecer ao Fluzão, que graças a instituição tão grande como esta eu estou aqui novamente. E continuar pra cima, como sempre!"
Canobbio entrou em campo no jogo entre Arábia Saudita e Uruguai, que terminou empatado em 1 a 1, em Miami. A partida foi válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa de 2026. O atacante também participou do Mundial de 2022.
“Quando me falaram que estrearia novamente numa Copa, do jeito que tudo aconteceu, quase me tirou uma lágrima. Muito orgulhoso e muito grato por tudo o que está acontecendo. Há quatro meses não sabia que estaria aqui”, iniciou o jogador, em entrevista depois do jogo.
“Quero agradecer ao Fluzão. Graças à instituição, tão grande como é, estou aqui novamente”, completou.
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