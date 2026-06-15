Hulk ao lado de marroquinos Reprodução / Instagram
Vídeo! Atacante do Fluminense, Hulk tira fotos com torcedores marroquinos nos Estados Unidos
Jogador, de 39 anos, marcou presença em jogo da seleção brasileira
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