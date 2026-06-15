Hulk ao lado de marroquinos - Reprodução / Instagram

Hulk ao lado de marroquinos Reprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 11:23

Estados Unidos - Não foi apenas Guga que circulou pelos arredores de Nova Jersey no dia em que o Brasil estreou pela Copa do Mundo contra o Marrocos. Outro jogador do Fluminense também se fez presente. Nas redes sociais, o atacante Hulk, de 39 anos, foi flagrado tirando fotos com torcedores marroquinos.

Hulk defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 e também teve uma carreira consolidada no futebol europeu, principalmente pelo Porto e pelo Zenit, clubes em que brilhou.

O atacante foi contratado para reforçar o Fluminense no Campeonato Brasileiro e deverá fazer sua estreia no primeiro jogo do Tricolor depois da disputa da Copa do Mundo. Hulk interrompeu uma trajetória de sucesso no Atlético-MG para acertar com o Fluminense. Na atual temporada, ele entrou em campo em 22 partidas, anotou cinco gols e deu três assistências.

O Fluminense liberou os jogadores para um período de 22 dias de descanso devido à pausa do calendário para a Copa do Mundo. O elenco retorna das férias no dia 22 de junho, quando o grupo se reapresenta para retomar os treinamentos no CT Carlos Castilho.