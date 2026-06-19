Em 2026, Cano entrou em campo sete vezes pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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Rio — O elenco do Fluminense está de férias durante a pausa para a Copa do Mundo, mas o centroavante Germán Cano segue em atividade. O atacante está fazendo trabalhos físicos com um preparador do clube para chegar em boa forma na reapresentação do elenco, na próxima terça-feira (23), segundo o 'Lance!'.

Cano perdeu a pré-temporada oficial do Tricolor, no início do ano, devido a uma lesão. O atacante só voltou a campo em 1º de abril, contra o Corinthians, e desde então, se tornou um reserva, em meio ao processo de recuperação de ritmo. Ele disputou sete jogos em 2026 e ainda não marcou gols ou assistências.

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'Ainda tenho a mesma paixão'

Recentemente, o atleta descartou a possibilidade de aposentadoria. Em publicação nas redes sociais no último dia 1º de junho, o centroavante de 38 anos reafirmou o desejo de seguir atuando e garantiu que ainda tem objetivos a cumprir dentro de campo.

"Escuto muitas pessoas dizendo que chegou a hora de eu me aposentar. Respeito isso, porque o futebol sempre gera opiniões. Mas quero dizer algo: ainda tenho a mesma paixão, o mesmo desejo de competir e o mesmo compromisso de sempre", diz um trecho da postagem do camisa 14 do Fluminense.

Cano chegou ao Fluminense em 2022. Desde então, disputou 230 partidas, marcou 111 gols e distribuiu 13 assistências. Pelo Tricolor, conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas. Seu contrato tem duração até o fim do ano.