Em 2026, Cano entrou em campo sete vezes pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Em 2026, Cano entrou em campo sete vezes pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/06/2026 18:30 | Atualizado 19/06/2026 18:31

Rio — O elenco do Fluminense está de férias durante a pausa para a Copa do Mundo, mas o centroavante Germán Cano segue em atividade. O atacante está fazendo trabalhos físicos com um preparador do clube para chegar em boa forma na reapresentação do elenco, na próxima terça-feira (23), segundo o 'Lance!'.Cano perdeu a pré-temporada oficial do Tricolor, no início do ano, devido a uma lesão. O atacante só voltou a campo em 1º de abril, contra o Corinthians, e desde então, se tornou um reserva, em meio ao processo de recuperação de ritmo. Ele disputou sete jogos em 2026 e ainda não marcou gols ou assistências.