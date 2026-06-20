Canobbio em ação durante treino da seleção uruguaia - Divulgação / AUF

Canobbio em ação durante treino da seleção uruguaiaDivulgação / AUF

Publicado 20/06/2026 17:54

Rio - O atacante Agustín Canobbio, de 27 anos, convocado para defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo segue recebendo consultas de clubes do exterior. De acordo com informações do jornalista Gabriel Amaral, equipes da Inglaterra, da Espanha e dos Estados Unidos desejam contar com o jogador do Fluminense.

Duas equipes já haviam manifestado o interesse em Canobbio: o River Plate, da Argentina, e o Krasnodar, da Rússia. A tendência é que o Fluminense receba propostas pelo atacante, depois do fim da Copa do Mundo.

Depois da consulta do River Plate, o Fluminense comunicou ao clube argentino que deseja receber algo em torno de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) por Canobbio. O Tricolor crê que a Copa do Mundo irá valorizar ainda mais o uruguaio.

No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.

Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 82 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.