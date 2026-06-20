Canobbio em ação durante treino da seleção uruguaiaDivulgação / AUF
Atacante do Fluminense, Canobbio entra na mira de clubes da Espanha e Inglaterra
Atacante tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028
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