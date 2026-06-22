Canobbio, do Fluminense, em ação pelo UruguaiAFP
Jornal uruguaio elogia atacante do Fluminense por atuação na Copa: 'Incisivo e persistente'
Canobbio, de 27 anos, fez gol em empate
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Canobbio, de 27 anos, fez gol em empate
Atacante do Fluminense, Canobbio entra na mira de clubes da Espanha e Inglaterra
Atacante tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028
Cano realiza trabalhos físicos durante férias do Fluminense
Centroavante faz atividades com preparador do clube
Fluminense vai emprestar filho de Felipe Melo a clube do exterior
Davi Melo praticamente não teve chance e não treinava com profissionais do Tricolor
Emprestado pelo Fluminense, Lima deve deixar o América, do México
Jogador, de 29 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2027
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