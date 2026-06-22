Canobbio, do Fluminense, em ação pelo Uruguai - AFP

Canobbio, do Fluminense, em ação pelo UruguaiAFP

Publicado 22/06/2026 10:48

Rio - A atuação de Agustín Canobbio, do Fluminense, no empate do Uruguai por 2 a 2 com Cabo Verde foi tema do jornal "El Observador". O atleta tricolor foi exaltando em um cenário ruim para os bicampeões mundiais, que seguem sem vitórias na Copa do Mundo.

A publicação destacou que Canobbio foi o atacante "mais incisivo e persistente", criando as melhores jogadas pela direita. O veículo valorizou o "passe magistral" para Valverde e o gol marcado, definindo-o como o jogador que manteve o Uruguai vivo na partida.

Em relação a atuação da Celeste, as críticas foram intensas. O El Observador foi contundente, classificando o resultado como um "vexame" e uma "filial do inferno", prevendo que o futuro da seleção no torneio será curto caso o desempenho não melhore.

O Uruguai tem dois pontos na competição, empatou com a Arábia Saudita e com Cabo Verde. A última partida da Celeste na fase de grupos será contra a Espanha na próxima sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em Zapopan, no México.