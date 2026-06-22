Canobbio marcou pela primeira vez na Copa do MundoAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após 12 anos, o Fluminense voltou a ter um jogador marcando gol em Copa do Mundo. O atacante Agustín Canobbio marcou no empate do Uruguai com Cabo Verde por 2 a 2, neste último domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, e se tornou o segundo estrangeiro da história do clube a marcar na maior competição de futebol do mundo.
O último estrangeiro do Fluminense a marcar em Copas do Mundo foi o paraguaio Romerito, no Mundial de 1986. Na ocasião, o autor do gol do título brasileiro de 1984 marcou na vitória do Paraguai sobre o Iraque por 1 a 0 e uma vez no empate com a Bélgica por 2 a 2, pela fase de grupos. A seleção paraguaia caiu para a Inglaterra nas oitavas de final.
Canobbio também se tornou o sétimo jogador do Fluminense a marcar em Copas do Mundo. Além dele e de Romerito, outros cinco marcaram pela seleção brasileira: Preguinho, três vezes na Copa de 1930, incluindo o primeiro gol da história do Brasil em Copas; Didi, duas vezes em 1954; Rivellino, três vezes em 1978; Branco, uma vez em 1994; e Fred, uma vez em 2014.
Apesar do gol de Canobbio, o Uruguai empatou com Cabo Verde por 2 a 2 e se complicou na Copa do Mundo. Para avançar para o mata-mata, a Celeste precisa vencer a Espanha, no dia 26, às 21h (de Brasília), em Guadalajara, no México, pela última rodada da fase de grupos. Os uruguaios ocupam o segundo lugar do Grupo H com dois pontos.