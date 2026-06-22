Nino é jogador do ZenitDivulgação/ Zenit

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Rio - O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, atualizou o cenário da negociação com o Zenit pela contratação de Nino. Em entrevista ao podcast 'SetorSul' nesta segunda-feira (22), ele informou que o Tricolor não vai chegar na pedida do clube russo. O dirigente também contou que outro obstáculo é a prioridade do atleta em ficar no Velho Continente.
"Em relação ao Nino, a gente tem hoje dois obstáculos. A gente fez uma proposta ao clube e recebeu uma contraproposta. Nós fizemos uma outra proposta em cima dessa, e o clube recusou, enfim, manteve a pedida inicial. É uma pedida que a gente não vai chegar. O Nino foi muito importante para a gente em 2023, é um baita zagueiro, só que a gente não pode fazer contratações sem olhar as contas, sem olhar o caixa".
"Então, o primeiro obstáculo é chegar a um acordo em relação ao clube russo. O segundo é que o Nino nunca escondeu o carinho que tem pelo Fluminense, mas o fato é que hoje ele tem uma prioridade de ficar na Europa. A gente tem esses dois obstáculos: tem que se acertar com o clube russo; e tem a vontade jogador, que se voltasse para cá, seria muito feliz, mas tem uma prioridade de Europa. Teria que superar essas duas barreiras. Hoje é algo que está distante".
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Na entrevista, Mattheus Montenegro também afirmou que "o Fluminense só falou com dois jogadores na janela: Thiago Silva, que veio hoje, e Nino".
O clube carioca oficializou o retorno de Thiago Silva na tarde desta segunda-feira (22). O jogador assinou contrato válido até dezembro deste ano com o Fluminense.