Marc Cucurella foi anunciado pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
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Cucurella irá jogar no maior rival do Barcelona, clube que o revelou
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