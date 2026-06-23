Giannis Antetokounmpo era o principal nome do Milwaukee Bucks na NBAAFP
Em um negócio que envolve Bobby Portis indo também a Miami, o Bucks recebe Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis, além de três escolhas de primeira rodada, incluindo a número 13 deste draft, uma troca de escolha e uma escolha de segunda rodada, segundo informou Shams Charania, da 'ESPN' americana. Existe a possibilidade de Herro ser envolvido em uma troca com outro time da liga.
O presidente de operações do Heat, o experiente Pat Riley, venceu a disputa pelo All-Star e futuro Hall da Fama, superando o Boston Celtics e Brad Stevens, que também almejavam a chegada de Giannis e, segundo boatos, estariam dispostos a incluir Jaylen Brown na negociação.
Horas antes da troca, Antetokounmpo havia feito uma publicação enigmática em suas redes sociais. "Deus, eu confiei em você no começo e continuarei confiando em você até o fim", escreveu. Agora, o atleta de 31 anos se junta ao pivô Bam Adebayo e será comandado pelo icônico técnico Erik Spoelstra.
Draftado pelo Milwaukee na 15ª escolha em 2013, o grego-nigeriano foi campeão da NBA na temporada 2020/21, título que o Bucks não conquistava havia 50 anos. Ele anotou 50 pontos no jogo decisivo contra o Phoenix Suns, em uma série vencida por 4 a 2 de virada. Também foi MVP das finais na mesma temporada.
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