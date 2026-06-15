Tiago Splitter comandou o Portland Trail Blazers na última temporadaKevork Djansezian/AFP
Tiago Splitter será treinador do Chicago Bulls na próxima temporada da NBA
Brasileiro comandou o Portland Trail Blazers na última temporada
Espanha para na defesa de Cabo Verde e tropeça em estreia na Copa
Estreante, seleção africana segura a burocrática seleção espanhola e garante o 0 a 0
Goleiro de Cabo Verde viraliza nas redes após invasão brasileira durante jogo da Copa
Destaque contra a Espanha, Vozinha vê engajamento disparar após mobilização da 'CazéTV'
Rodrygo defende seleção brasileira depois de tropeço na estreia: 'Não está tudo errado'
Atacante, de 24 anos, elogiou equipe do Marrocos
Tiago Splitter será treinador do Chicago Bulls na próxima temporada da NBA
Brasileiro comandou o Portland Trail Blazers na última temporada
Zico defende mais espaço a Endrick na seleção brasileira: 'Jogador decisivo'
Atacante nem sequer saiu do banco de reservas no empate com Marrocos, na estreia na Copa do Mundo
Atacante do Botafogo entra na mira de clube argentino, diz site
Jogador, de 31 anos, não vive bom momento no clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.