Tiago Splitter comandou o Portland Trail Blazers na última temporada - Kevork Djansezian/AFP

Tiago Splitter comandou o Portland Trail Blazers na última temporadaKevork Djansezian/AFP

Publicado 15/06/2026 14:35 | Atualizado 15/06/2026 15:08

Rio - Tiago Splitter será o treinador do Chicago Bulls na próxima temporada da NBA. O treinador brasileiro, que comandou o Portland Trail Blazers na última temporada, chegou a um acordo para comandar uma das franquias mais tradicionais da liga norte-americana, de acordo com o jornalista Shams Charania.

O ex-jogador era auxiliar técnico do Portland Trail Blazers, mas assumiu o lugar de Chauncey Billups, que foi preso no dia 23 de outubro após ser acusado de fazer parte de esquema de pôquer ilegal com participação da máfia responsável por manipular jogos ilegais em Manhattan, Hamptons, Las Vegas e Miami.

Sob o comando de Tiago Splitter, o Portland Trail Blazers terminou a temporada em sétimo lugar com 42 vitórias e 40 derrotas, na Conferência Oeste. A equipe disputou o play-in e conseguiu a classificação para os playoffs, onde foram eliminados pelo San Antonio Spurs em cinco jogos.

Durante a carreira, Tiago Splitter defendeu o San Antonio Spurs, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers na NBA. O ex-jogador foi campeão da liga norte-americana de basquete em 2014, quando os Spurs venceram o Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh nas finais.