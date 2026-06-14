Festa da torcida dos Knicks gerou caos em Nova Iorque - AFP

Festa da torcida dos Knicks gerou caos em Nova IorqueAFP

Publicado 14/06/2026 19:30 | Atualizado 14/06/2026 22:34

Rio - O New York Knicks encerrou um jejum de 53 anos e levou os torcedores à loucura. Em meio a Copa do Mundo, o título da franquia nova-iorquina na NBA roubou os holofotes e gerou um caos nas ruas da Nova Iorque. A comemoração terminou com presos, feridos e ônibus destruídos.

O Departamento de Polícia de Nova Iorque informou que 63 pessoas foram presas durante a comemoração do título dos Knicks. Além disso, dez policiais ficaram feridos, houve quatro esfaqueamentos e um jovem foi baleado, mas o estado não é grave.

Foi o terceiro título dos Knicks na história da NBA, que agora se juntam ao grupo dos tricampeões junto com Philadelphia 76ers, Detroit Pistons e Miami Heat. O Boston Celtics, com 18, é o maior campeão da liga, seguido pelo Los Angeles Lakers, com 17.