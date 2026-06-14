Festa da torcida dos Knicks gerou caos em Nova IorqueAFP
Festa do título dos Knicks na NBA termina com presos, policiais feridos e caos em Nova York
Torcedores da franquia nova-iorquina comemoraram durante a madrugada deste domingo (14)
Torcedores do Japão recolhem lixo e limpam estádio após estreia na Copa
Hábito dos japoneses volta a chamar a atenção no Mundial
Com gol no final, Costa do Marfim vence o Equador na Copa do Mundo
Diallo foi o responsável por selar o triunfo dos marfinenses, aos 45 do segundo tempo
'Algumas coisas precisam ser revistas', avalia Luxemburgo após estreia do Brasil
Seleção ficou no 1 a 1 com Marrocos em Nova Jersey
Brasil sai atrás, mas vira e vence a Argentina na Liga das Nações
Seleção masculina de vôlei fechou a primeira semana da competição com 100% de aproveitamento
Leila Pereira ameaça processar presidente do Flamengo; entenda
Mais cedo, Bap falou em ir à Justiça caso enteado da presidente do Palmeiras compre a SAF do Vasco
Globo alcança quase 50 milhões pessoas na estreia do Brasil na Copa de 2026
Emissora registra a maior audiência em 10 anos no horário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.