Thiago Silva chega a custo zero - Lucas Merçon / Fluminense FC

Thiago Silva chega a custo zeroLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/06/2026 09:16





O presidente do clube, Mattheus Montenegro, e o ex-mandatário Mario Bittencourt foram os dois principais responsáveis pelo contato com Thiago. O Tricolor se preocupou em não deixar as conversas vazarem, para não parecer que a equipe estava pressionando o atleta. O Fluminense anunciou de forma surpreendente o retorno do zagueiro Thiago Silva nesta segunda-feira (22). O defensor de 41 anos passou seis meses atuando pelo Porto, em Portugal, e decidiu voltar ao Brasil em meio a uma negociação que contou com a ajuda de Hulk e uma mobilização da diretoria para manter as conversas em segredo, conforme o 'ge'.O presidente do clube, Mattheus Montenegro, e o ex-mandatário Mario Bittencourt foram os dois principais responsáveis pelo contato com Thiago. O Tricolor se preocupou em não deixar as conversas vazarem, para não parecer que a equipe estava pressionando o atleta.

O defensor, no entanto, estava de férias com a família e pediu tempo para avaliar a proposta, a mesma resposta dada a outros clubes que o sondaram. Em meio a isso, o jogador também recebeu ligações de Hulk, reforço quew estreará no segundo semestre, e do auxiliar técnico Marcão para convencê-lo a retornar.

O Tricolor enxergou a possibilidade de volta do Thiago Silva como uma ótima oportunidade de mercado, já que o zagueiro chega a custo zero e é visto como um jogador de qualidade e de liderança. O salário do atleta será o mesmo da sua última passagem pelo clube.

Agora, o defensor é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, a terceira na equipe profissional. O "Monstro" soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor.