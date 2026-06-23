O presidente do clube, Mattheus Montenegro, e o ex-mandatário Mario Bittencourt foram os dois principais responsáveis pelo contato com Thiago. O Tricolor se preocupou em não deixar as conversas vazarem, para não parecer que a equipe estava pressionando o atleta.
O defensor, no entanto, estava de férias com a família e pediu tempo para avaliar a proposta, a mesma resposta dada a outros clubes que o sondaram. Em meio a isso, o jogador também recebeu ligações de Hulk, reforço quew estreará no segundo semestre, e do auxiliar técnico Marcão para convencê-lo a retornar.
O Tricolor enxergou a possibilidade de volta do Thiago Silva como uma ótima oportunidade de mercado, já que o zagueiro chega a custo zero e é visto como um jogador de qualidade e de liderança. O salário do atleta será o mesmo da sua última passagem pelo clube.
Agora, o defensor é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, a terceira na equipe profissional. O "Monstro" soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor.
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