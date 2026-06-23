Vibração de Thiago Silva, que fez o gol da classificação do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Vibração de Thiago Silva, que fez o gol da classificação do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/06/2026 07:00

Rio - Em busca de mais consistência na defesa, o Fluminense acertou o retorno do zagueiro Thiago Silva e reforçou o elenco para a sequência da temporada. O defensor, de 41 anos, assinou contrato até dezembro deste ano e volta para o clube após seis meses. A chegada do veterano é uma boa notícia para o técnico Luis Zubeldía, que tem encontrado dificuldades para encontrar a solidez defensiva.

Sem o camisa 3, o Fluminense perdeu consistência defensiva em 2026. Em 2025, o Tricolor registrou a melhor média defensiva do clube no século, com apenas 0,84 gol sofrido por partida (67 gols em 79 jogos). Já neste ano, após a saída de Thiago Silva, a média subiu para 1,06 gol por jogo. Na temporada, são 38 gols sofridos em 36 jogos disputados.

Nos últimos 15 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense só não foi vazado no empate sem gols com o Operário-PR, pela Copa do Brasil. Números bem diferentes do desempenho com Thiago Silva em campo. Entre julho de 2024 e dezembro de 2025, o Tricolor não sofreu gols em 34 das 66 partidas com o camisa 3. Ou seja, não foi vazado em mais da metade dos jogos (51,5%).

Sob o comando de Luis Zubeldía no ano passado, Thiago Silva disputou 14 jogos. No período, foram 14 jogos, dez vitórias, um empate e três derrotas, além de 22 gols marcados e apenas sete sofridos, com aproveitamento de 73,8%. Como mandante, o Fluminense venceu todos os dez jogos, marcou 20 gols e sofreu apenas um, com 100% de aproveitamento.

Em terceiro lugar no Brasileirão e nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, o Fluminense busca reforçar o elenco para a sequência da temporada. O Tricolor já anunciou a contratação do zagueiro Thiago Silva e do atacante Hulk. Além disso, há o desejo de contratar o zagueiro Nino, do Zenit, da Rússia. As negociações ainda seguem.