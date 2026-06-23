Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Comemoração dos jogadores do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/06/2026 18:28

Rio - O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (23), que disputará dois amistosos no Maracanã, organizados pela patrocinadora master do clube, a Superbet. O Tricolor vai enfrentar Nova Iguaçu e Bahia. Os jogos fazem parte da preparação do time para os compromissos da segunda metade do ano.

A primeira partida será contra o Nova Iguaçu, em 8 de julho (quarta-feira), às 20h30. De acordo com o clube, este jogo marca a estreia de Hulk pelo Fluminense. Posteriormente, no dia 12 (domingo), a partir das 16h, o Tricolor enfrenta o Bahia.

O clube anunciou que os ingressos para os dois amistosos serão vendidos a partir de 1º de julho. As informações sobre a comercialização serão divulgadas em breve.

No Campeonato Brasileiro, o Tricolor soma 31 pontos e aparece na terceira posição. O Fluminense também está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

