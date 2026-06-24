Rodrigo Castillo comemora gol pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Contratação mais cara do Fluminense na história — custando cerca de 10 milhões de dólares (R$ 51,7 milhões) —, o atacante argentino Rodrigo Castillo ainda não rendeu o esperado com a camisa tricolor. O presidente da equipe carioca, Mattheus Montenegro, atribuiu o baixo rendimento do centroavante de 27 anos à boa fase de John Kennedy, o titular da posição.
Leia mais: Fluminense tentará ter Hulk e Thiago Silva em retorno do Brasileiro
"Enquanto ele (Castillo) não tiver sequência de jogos, vai ser difícil. E ele não está tendo porque o JK está voando. Então, eu acho que não dá pra avaliar se ele é um jogador que deu certo ou errado porque ele entrou pouco", disse Montenegro, em entrevista ao podcast 'Setor Sul'.
Confira também: Presidente do Fluminense atualiza negociação com Zenit por Nino
Contratado do Lanús, da Argentina, para ser o 'dono' da posição, Castillo é  questionado durante os primeiros meses no Tricolor das Laranjeiras por ainda não ter justificado o alto valor do investimento. Sobre isso, o presidente evitou fazer avaliações antecipadas quanto ao desempenho do atacante.
Leia mais: Ligação de Hulk e sigilo: veja bastidores do retorno de Thiago Silva
"Tem contratações que a gente acerta e outras erra. Acho que todo mundo concorda que o Fluminense tem uma boa equipe. Não dá para fazer análises no meio de uma temporada. Só saberemos quem performou ou não no fim da temporada", completou Mattheus Montenegro.
Confira mais: Fluminense anuncia amistosos no Maracanã; veja quando Hulk estreia
Rodrigo Castillo chegou ao Fluminense em março deste ano. De lá para cá, jogou 19 partidas, sendo sete como titular, marcou três gols e deu uma assistência. Todas as participações em gols foram no Brasileirão.