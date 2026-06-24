Rodrigo Castillo comemora gol pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Rodrigo Castillo comemora gol pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/06/2026 13:58

Rio - Contratação mais cara do Fluminense na história — custando cerca de 10 milhões de dólares (R$ 51,7 milhões) —, o atacante argentino Rodrigo Castillo ainda não rendeu o esperado com a camisa tricolor. O presidente da equipe carioca, Mattheus Montenegro, atribuiu o baixo rendimento do centroavante de 27 anos à boa fase de John Kennedy, o titular da posição.

"Enquanto ele (Castillo) não tiver sequência de jogos, vai ser difícil. E ele não está tendo porque o JK está voando. Então, eu acho que não dá pra avaliar se ele é um jogador que deu certo ou errado porque ele entrou pouco", disse Montenegro, em entrevista ao podcast 'Setor Sul'.



Contratado do Lanús, da Argentina, para ser o 'dono' da posição, Castillo é questionado durante os primeiros meses no Tricolor das Laranjeiras por ainda não ter justificado o alto valor do investimento. Sobre isso, o presidente evitou fazer avaliações antecipadas quanto ao desempenho do atacante.

"Tem contratações que a gente acerta e outras erra. Acho que todo mundo concorda que o Fluminense tem uma boa equipe. Não dá para fazer análises no meio de uma temporada. Só saberemos quem performou ou não no fim da temporada", completou Mattheus Montenegro.



Rodrigo Castillo chegou ao Fluminense em março deste ano. De lá para cá, jogou 19 partidas, sendo sete como titular, marcou três gols e deu uma assistência. Todas as participações em gols foram no Brasileirão.