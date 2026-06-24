Hulk em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/06/2026 13:20

Rio - Com a decisão da CBF de antecipar o jogo contra o Bragantino para o dia 17, o Fluminense está tentando conseguir inscrever Hulk e Thiago Silva para a partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, que irá acontecer no Maracanã. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O jogo, que irá acontecer com a Copa do Mundo em andamento, ocorre antes do prazo de inscrição para novos atletas no Campeonato Brasileiro, algo que será liberado no próximo dia 20, um dia depois da decisão do Mundial.

Com o pedido do Fluminense, a CBF vai consultar os outros clubes da Série A. Caso a maioria dê aval, a entidade comunicar à Fifa antes de confirmar a mudança. Caso, o pedido do Tricolor seja atendido, a janela vai abrir no dia 17, o encerramento passará a ser dia 8 de setembro.

O Tricolor acertou a contratação de Hulk, que estava no Atlético-MG, e o retorno de Thiago Silva, que nos últimos seis meses, defendeu o Porto.