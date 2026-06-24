Bernal recebeu sondagem do Torino, da Itália - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Bernal recebeu sondagem do Torino, da ItáliaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/06/2026 16:55 | Atualizado 24/06/2026 16:56

Rio - Em meio a busca por reforços para a sequência da temporada, o Fluminense pode sofrer uma baixa na próxima janela de transferências. O volante Facundo Bernal recebeu uma sondagem do Torino, da Itália, que avalia formalizar uma proposta, de acordo com o "ge".

O clube italiano fez consultas sobre a situação do jogador uruguaio, mas o Fluminense ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Facundo Bernal, de 22 anos, tem o valor de mercado estipulado em 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões). O Tricolor tem 60% dos direitos econômicos.

O Fluminense sabe que o volante uruguaio deve ser um dos jogadores mais procurados nesta janela de transferência. O estafe do atleta, aliás, tem trabalhado para levá-lo ao futebol europeu. No ano passado, o Real Betis, da Espanha, manifestou interesse na contratação.

Contratado em agosto de 2024, Bernal chegou com a expectativa de substituir André e apontado como uma joia do futebol uruguaio. O volante, no entanto, teve dificuldades de adaptação e oscilou. Ao todo, ele soma 83 jogos e três assistências pelo Fluminense.