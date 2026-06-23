Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Canobbio, que está com o Uruguai no Mundial, foi ausência para Luis Zubeldía. Outro que ainda não apareceu foi Thiago Silva, que teve seu retorno anunciado pelo Tricolor na última segunda-feira (22). Ele é aguardado na próxima semana para iniciar os trabalhos.
O clube negocia alguns amistosos antes de oficialmente voltar a campo, mas, por ora, não há nada concreto. Os adversários tendem a ser Nova Iguaçu e Bahia, nos dias 8 e 12 de julho.
O primeiro jogo do Fluminense após a pausa para a Copa do Mundo será contra o Red Bull Bragantino, dia 17 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Tricolor é o terceiro colocado, com 31 pontos.
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