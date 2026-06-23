Gols de Cristiano Ronaldo repercutem na WebReprodução / X
Internautas repercutem gols de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo; veja
Camisa 7 quebra recordes e movimenta as redes sociais
Zagueiro sofre lesão no joelho e vai desfalcar a Argentina contra a Jordânia
Defensor sofreu uma pancada no joelho durante a vitória sobre a Áustria
Cristiano Ronaldo vê 'semana difícil', mas celebra recorde: 'Estamos de volta'
Atacante se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo
Internautas repercutem gols de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo; veja
Camisa 7 quebra recordes e movimenta as redes sociais
Cristiano Ronaldo brilha, e Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do Mundo
Craque balançou a rede duas vezes e se tornou o primeiro a marcar em seis edições do torneio
Donald Trump entregará taça da Copa do Mundo ao vencedor, afirma presidente da Fifa
Decisão da competição será em Nova Jersey no próximo dia 19
Mulher de Raphinha desmente fala de Vampeta sobre problemas financeiros
Natalia Belloli se manifestou ao ser procurada pelo perfil 'Daily do Garotinho'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.