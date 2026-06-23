Gols de Cristiano Ronaldo repercutem na Web - Reprodução / X

Gols de Cristiano Ronaldo repercutem na WebReprodução / X

Publicado 23/06/2026 16:15 | Atualizado 23/06/2026 16:29

5 a 0, o atacante de 41 anos se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio.

Estados Unidos - Cristiano Ronaldo voltou a fazer história na Copa do Mundo e movimentou as redes sociais nesta terça-feira (23). Ao marcar duas vezes na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão por, o atacante de 41 anos se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio.

A marca histórica rapidamente ganhou destaque entre os internautas, que celebraram mais um recorde do camisa 7. Com os dois gols, Cristiano chegou a dez em Copas do Mundo, ultrapassou Eusébio e se isolou como o maior goleador da seleção portuguesa em Mundiais.

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O craque português marcou uma vez em 2006, 2010 e 2014, quatro vezes em 2018, uma em 2022 e duas em 2026. Após a goleada, Portugal volta a campo no próximo sábado (27), contra a Colômbia, às 20h30 (de Brasília), em Miami.