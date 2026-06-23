Presidente da Fifa, Gianni Infantino e Donald Trump, presidente dos EUA - Mandel Ngan / AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino e Donald Trump, presidente dos EUAMandel Ngan / AFP

Publicado 23/06/2026 15:52

Estados Unidos - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 80 anos, será o responsável por entregar a taça da Copa do Mundo na final da competição no próximo dia 19, em Nova Jersey. Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirmou a informação.

"Estaremos juntos com o presidente (Trump), aproveitando a final e entregando o troféu ao vencedor, claro, juntos. Estamos juntos o tempo todo", disse em entrevista à emissora norte-americana Fox News.

Havia dúvidas sobre a presença de Donald Trump na decisão da Copa do Mundo. Apesar de ser um entusiasta do esporte e frequentar grandes eventos esportivos, o presidente dos Estados Unidos não compareceu em nenhum jogo no torneio.

No ano passado, Donald Trump esteve presente na final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG. O presidente dos Estados Unidos entregou a taça da competição a Reece James, capitão dos Blues.