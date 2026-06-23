Presidente da Fifa, Gianni Infantino e Donald Trump, presidente dos EUAMandel Ngan / AFP
Donald Trump entregará taça da Copa do Mundo ao vencedor, afirma presidente da Fifa
Decisão da competição será em Nova Jersey no próximo dia 19
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Proposta prevê apenas um sorteio, dando ao vencedor o direito de escolher entre bater primeiro ou definir o lado do campo
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