Presidente da Fifa, Gianni Infantino e Donald Trump, presidente dos EUAMandel Ngan / AFP

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Estados Unidos - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 80 anos, será o responsável por entregar a taça da Copa do Mundo na final da competição no próximo dia 19, em Nova Jersey. Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirmou a informação.
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"Estaremos juntos com o presidente (Trump), aproveitando a final e entregando o troféu ao vencedor, claro, juntos. Estamos juntos o tempo todo", disse em entrevista à emissora norte-americana Fox News.
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Havia dúvidas sobre a presença de Donald Trump na decisão da Copa do Mundo. Apesar de ser um entusiasta do esporte e frequentar grandes eventos esportivos, o presidente dos Estados Unidos não compareceu em nenhum jogo no torneio.
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No ano passado, Donald Trump esteve presente na final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG. O presidente dos Estados Unidos entregou a taça da competição a Reece James, capitão dos Blues.