Jogadores da Bósnia comemoram gol marcado sobre o Catar, na Copa do MundoStu Forster / Getty Images via AFP
Bosnia and Herzegovina have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
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Jogadores da Bósnia comemoram gol marcado sobre o Catar, na Copa do MundoStu Forster / Getty Images via AFP
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Bósnia garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo
Seleção terminou a fase inicial em terceiro lugar, no Grupo B
Neymar entra em campo e volta a jogar pela Seleção após mais de dois anos
Último jogo do camisa 10 pela Amarelinha havia sido em 17 de outubro de 2023
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Camisa 9 do Brasil voltou a balançar a rede na vitória sobre a Escócia, por 3 a 0
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