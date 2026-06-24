Jogadores da Bósnia comemoram gol marcado sobre o Catar, na Copa do Mundo - Stu Forster / Getty Images via AFP

Jogadores da Bósnia comemoram gol marcado sobre o Catar, na Copa do MundoStu Forster / Getty Images via AFP

Publicado 24/06/2026 21:54

Estados Unidos - A Bósnia garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo. A seleção terminou a fase inicial em terceiro lugar no Grupo B, com quatro pontos. A chave também tinha Suíça, Canadá e Catar.

Bosnia and Herzegovina have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

Na estreia, os bósnios empataram com os canadenses, por 1 a 1. Depois, foram atropelados e levaram 4 a 1 dos suíços. Na última rodada, nesta quarta-feira (24), venceram os cataris, por 3 a 1.

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Mesmo já classificada, a Bósnia aguarda a definição dos outros grupos para saber quem terá pela frente na segunda fase. Os jogos eliminatórios começam no domingo (28).