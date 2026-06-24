Vini Jr comemora o gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr comemora o gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 21:39





"Eu não estou preocupado com os números, e sim de fazer o meu trabalho o melhor possível para ajudar a Seleção. Fico muito feliz com os gols. Hoje teve até um gol de cabeça, que eu tinha prometido pro 'Mister' [Ancelotti] que eu faria e ele falou que era meio impossível e que ele me pagaria um presente. Então, eu vou esperar, porque são marcas importantes", disse, ao 'SporTV'. O atacante Vini Jr foi um dos grandes destaques na vitória do Brasil contra a Escócia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (24), pela última rodada do grupo C da Copa do Mundo. O atacante, que marcou duas vezes no confronto, elogiou a atuação da equipe e revelou uma promessa feita ao técnico Carlo Ancelotti, em caso de gol de cabeça, o que acabou acontecendo no final do primeiro tempo."Eu não estou preocupado com os números, e sim de fazer o meu trabalho o melhor possível para ajudar a Seleção. Fico muito feliz com os gols. Hoje teve até um gol de cabeça, que eu tinha prometido pro 'Mister' [Ancelotti] que eu faria e ele falou que era meio impossível e que ele me pagaria um presente. Então, eu vou esperar, porque são marcas importantes", disse, ao 'SporTV'.

O camisa 7 também falou sobre como o time corrigiu falhas na estreia da competição, contra o Marrocos. "Sem dúvida, foi o nosso jogo mais correto dentro da competição. Os jogos da primeira fase servem para entender como vai ser a competição, jogar bem e melhorar os aspectos que erramos no primeiro jogo. Fizemos dois últimos jogos muito bons, o que eleva nossa confiança para o próximo jogo."



Vini Jr despistou sobre um adversário de preferência para a próxima fase. "A gente não tem que escolher. A Copa do Mundo é sempre muito difícil. Quem vier, a gente tem que estar preparado que vai ser um grande jogo", destacou.

Com os resultados, o Brasil fica na liderança do grupo C, com sete pontos, seguido do Marrocos. A Seleção aguarda a definição do grupo F para descobrir se encara Holanda, Japão ou Suécia na próxima fase.