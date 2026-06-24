Vini Jr comemora gol contra a Escócia, nesta quarta-feira (24) - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr comemora gol contra a Escócia, nesta quarta-feira (24)William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 19:39 | Atualizado 25/06/2026 00:52

O atacante Vini Jr se tornou o quinto jogador brasileiro na história a marcar gols em todos os três primeiros jogos da Copa do Mundo, após abrir o placar no jogo entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24). Ele se uniu a Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo na lista.



No ano do tri, em 1970, Jairzinho, apelidado de "Furacão", marcou em todos os jogos da edição, o único atleta a atingir esse feito entre todas as seleções até hoje. Em 1994, o Baixinho balançou as redes contra Rússia, Suécia e Camarões nas três primeiras partidas, no início da campanha do tetra.

Já em 2002, o Fenômeno marcou um gol contra a Turquia e China e dois contra a Costa Rica, na fase de grupos, além de mais um na partida com a Bélgica, nas oitavas de final. Rivaldo também fez gols em todos esses jogos e ainda marcou contra a Inglaterra, nas quartas.



No primeiro confronto da atual edição, o Marrocos abriu o placar, mas o Brasil empatou com Vini Jr. Já no duelo com o Haiti, o jogo estava em 2 a 0 para o time de Ancelotti, quando o camisa 7 anotou o seu, antes do intervalo.