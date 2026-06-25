Neymar voltou a jogar pela seleção brasileiraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Neymar exalta Vini Jr após vitória do Brasil: 'Hoje é o nosso principal jogador'
Ele também celebrou ter voltado a jogar pela Seleção
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África do Sul vence a Coreia do Sul e vai ao mata-mata da Copa pela primeira vez
No jogo que aconteceu em paralelo, o México venceu e eliminou a República Tcheca
Vini Jr iguala marcas de Romário, Zico e Garrincha em Copas, e se aproxima de Neymar
Camisa 7 marcou duas vezes na vitória sobre a Escócia
Virginia Fonseca vibra com gols de Vini Jr em jogo da seleção brasileira
Jogador é ex-namorado da influenciadora digital
'Eles vêm com tudo', diz Laporte sobre duelo da Espanha contra Uruguai
Seleção europeia lidera o grupo H com quatro pontos, seguida pelos sul-americanos e Cabo Verde, que têm dois pontos cada
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Após vitória sobre a Escócia, Seleção ficou em primeiro lugar do grupo C
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