Neymar voltou a jogar pela seleção brasileira - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Neymar voltou a jogar pela seleção brasileiraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 00:43

Estados Unidos - Neymar exaltou Vini Jr e destacou que o camisa 7 é hoje o principal jogador da seleção brasileira. O atleta do Santos fez os elogios ao atacante em entrevista na zona mista do Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória da Amarelinha sobre a Escócia por 3 a 0 , nesta quarta-feira (24), pela Copa do Mundo.

"Estou muito feliz pelo momento do Vini. Vini hoje é o nosso principal jogador, e ele está numa fase incrível, vem nos ajudando, decidindo os jogos. Isso é importante para nós".

Vini Jr anotou dois gols e teve um anulado. O terceiro do Brasil na partida foi de Matheus Cunha, que deixou o campo durante o segundo tempo para a entrada de Neymar. O camisa 10 não disputava uma partida pela Seleção desde 17 de outubro de 2023.

"Muito feliz de, após três anos, vestir a camisa da Seleção mais uma vez. Fisicamente, eu estou bem. Óbvio que foi ruim ficar esses dias parado, mas não fiquei totalmente parado. Quase 25 dias treinando bastante para chegar nos jogos e estar bem. Estou muito contente, muito feliz. Foi uma mistura de emoções na hora que entrei, porque foram longos dias longe dessa camisa, da Seleção. Graças a Deus deu tudo certo e consegui estar de volta".