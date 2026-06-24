Vini Jr comemora o gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr comemora o gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 21:01 | Atualizado 24/06/2026 21:25

Miami (EUA) - Com atuação inspirada de Vini Jr, o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, e garantiu a classificação em primeiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo. O camisa 7 foi o grande destaque com dois gols e ainda teve um anulado, enquanto Matheus Cunha completou o placar. O jogo ainda marcou o retorno de Neymar a Seleção após 981 dias.

Com a vitória, o Brasil garantiu a liderança do Grupo C com sete pontos, seguido pelo Marrocos em segundo lugar, também com sete. Já a Escócia, por sua vez, ficou em terceiro lugar com três pontos e aguarda o restante da rodada para saber se avança como um dos melhores terceiros. A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29), contra Holanda ou Japão, em Houston, nos Estados Unidos.

fotogaleria

O Brasil começou bem e foi superior no primeiro tempo. Mesmo com menos posse de bola em determinados momentos, a seleção brasileira demonstrou muita organização tática e segurança. A boa marcação, que fez pressão na saída de bola, rendeu frutos aos sete minutos, quando Rayan interceptou passe de McKenna e tocou para Vini Jr livre na área. O camisa 7 ainda driblou o goleiro Gunn antes de estufar as redes.



Com o gol diante dos escoceses, Vini Jr se tornou o quinto brasileiro a marcar nos três primeiros jogos em Copas do Mundo . Poucos minutos depois, em mais um lance de saída de bola da Escócia, o camisa 7 pressionou Hendry, roubou a bola e bateu na saída do goleiro Gunn para marcar. O árbitro, no entanto, marcou falta após revisar o lance por recomendação do VAR.

Após a pausa para a hidratação, o Brasil diminuiu um pouco o ritmo e deu mais a bola para a Escócia. Os escoceses, no entanto, não levaram perigo ao goleiro Alisson. Na reta final, a seleção brasileira voltou a incomodar, principalmente com Rayan, escolhido para substituir Raphinha. Nos acréscimos, após nova pressão na saída de bola, Bruno Guimarães ficou com a bola e cruzou na medida para Vini Jr ampliar.

O panorama não mudou no segundo tempo. O Brasil manteve o controle da partida, dominou as ações e criou as melhores chances nos primeiros minutos. Melhor em campo, Vini Jr teve chance de marcar pela terceira vez, mas o goleiro Gunn defendeu. Porém, o goleiro escocês não conseguiu evitar quando Bruno Guimarães fez boa jogada pelo meio e serviu Matheus Cunha para anotar 3 a 0.

Com o jogo controlado, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou para preservar jogadores pendurados, como Casemiro e Douglas Santos. O treinador italiano também ouviu os pedidos da torcida e colocou Neymar, que entrou em campo ovacionado pelos torcedores. O camisa 10 jogou entrelinhas, teve uma atuação discreta e demonstrou falta de ritmo. Mas o retorno já foi uma boa notícia para a seleção brasileira.