A artista plástica Ana Galocha, mulher do auxiliar da seleção brasileira Davide Ancelotti, rebateu uma polêmica envolvendo o seu marido e Neymar, após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, pela Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24). Ela contestou a acusação de que o filho do técnico Carlo Ancelotti teria feito um gesto negativo com a cabeça antes da entrada do camisa 10 em campo.
fotogaleria
"Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe", escreveu nas redes sociais, repostando um vídeo do momento.
No clipe, Davide balança a cabeça para os lados enquanto Neymar recebe instruções no banco. Apesar disso, um outro registro mostra o auxiliar cumprimentando o atleta antes dele entrar em campo. O gesto negativo estaria relacionado a uma conversa com o assistente Paul Clement, conforme o 'ge'.
Davide Ancelotti é auxiliar de Carlo há anos. Ele fez seu primeiro trabalho como profissional ao assumir o Botafogo, em 2025. Recentemente, fechou com o Lille, da França, para o segundo semestre de 2026.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.