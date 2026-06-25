Davide Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Davide Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/06/2026 15:55

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"Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe", escreveu nas redes sociais, repostando um vídeo do momento. "Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe", escreveu nas redes sociais, repostando um vídeo do momento.

No clipe, Davide balança a cabeça para os lados enquanto Neymar recebe instruções no banco. Apesar disso, um outro registro mostra o auxiliar cumprimentando o atleta antes dele entrar em campo. O gesto negativo estaria relacionado a uma conversa com o assistente Paul Clement, conforme o 'ge'.

Davide Ancelotti é auxiliar de Carlo há anos. Ele fez seu primeiro trabalho como profissional ao assumir o Botafogo, em 2025. Recentemente, fechou com o Lille, da França, para o segundo semestre de 2026.