Gonzalo Plata marcou o gol da vitória do Equador contra a Alemanha - Reprodução / Fifa

Gonzalo Plata marcou o gol da vitória do Equador contra a AlemanhaReprodução / Fifa

Publicado 25/06/2026 19:42 | Atualizado 25/06/2026 19:57

Confira: Estados Unidos - O Equador se classificou para o mata-mata da Copa do Mundo com uma vitória heroica, por 2 a 1, em cima da Alemanha , nesta quinta-feira (25). O gol que selou a vaga foi de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. Entre rubro-negros — inclusive o perfil oficial do clube carioca — comemorando e brasileiros 'zombando' dos alemães, a bola na rede gerou uma chuva de reações na web.

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Um dos comentários fez referência ao "renascimento" de Plata. Na partida anterior do torneio, o Equador ficou no empate com Curaçao e o ponta do Mais Querido saiu de campo chorando, já que com aquele resultado, os equatorianos precisariam vencer a Alemanha, líder do grupo, para conquistar a classificação.

No último jogo da fase de grupos, não só a 'La Tri' — como é chamada a seleção sul-americana — conseguiu a vitória, como o próprio Gonzalo Plata foi protagonista na virada contra os alemães. Com isso, o Equador se classificou entre os melhores terceiros colocados da primeira fase e aguarda seu adversário no mata-mata.

*Sob supervisão de Gabriel Salotti