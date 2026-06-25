Bangladesh - Longe dos gramados da Copa do Mundo, a população de Bangladesh encontrou nas potências sul-americanas uma oportunidade para viver a paixão pelo futebol. Como a seleção nacional ocupa a modesta 181ª colocação no ranking da Fifa, ficando de fora do torneio mesmo com a expansão para 48 países, os bengaleses costumam se dividir fanaticamente entre Brasil e Argentina.
Na última quarta-feira (25), essa devoção ficou evidente na Daffodil International University (DIU), uma das principais instituições privadas de Dhaka (capital do país), que instalou telões para os estudantes acompanharem o Mundial. O campus universitário virou uma extensão da torcida brasileira durante a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na rodada final da fase de grupos.
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